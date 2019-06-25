Кемеровское УФАС напоминает порядок обжалования действий госзаказчиков

Специалисты управления ежегодно возвращают и не рассматривают ряд жалоб на действия заказчика, уполномоченного органа, закупочной комиссии, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основными причинами таких отклонений зачастую выступает невнимательность заявителей или отсутствие у участников представлений о порядке обжалований в антимонопольные органы.

Рассмотрение самой жалобы проходит в присутствии заявителей и заказчика. Для принятия решения очень важны пояснения сторон, данные комиссии.

Кемеровское УФАС России подготовило небольшую инструкцию для заявителей, но напоминает, что полная информация о порядке подачи жалобы опубликована в статье 105 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».