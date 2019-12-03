Кемеровское УФАС оштрафовало Анжеро-Судженскую больницу за нарушения закона о закупках

3 декабря Кемеровское УФАС России оштрафовало ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больница» на 5 тысяч рублей за нарушение закупочного законодательства.

В сентябре управление признало обоснованной жалобу ООО «АйТи-Cepвис-НК» на проведение закупок монтажных работ пожарной сигнализации для этого учреждения здравоохранения. ГАУЗ КО АСГБ не указало форму, порядок разъяснения участникам закупки положений документации. Комиссия установила факт нарушения статей 3 и 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Анжеро-Судженской городской больницы.

Напомним, что согласно пункту 11 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны формы, порядок,дата и время окончания срока предоставленияучастникам такой закупки разъясненийположений документации о закупке.

Для справки: в соответствии с частью 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.