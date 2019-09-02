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Кемеровское УФАС оштрафовало автотранспортную компанию за непредставление информации по запросу

28 августа Кемеровское УФАС России оштрафовало ООО «Любимый город» на 50 тысяч рублей. Основанием для применения санкции стало нежелание этого перевозчика предоставить документы по запросу антимонопольного органа. Однако такое нарушение карается в соответствии со статьей 19.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Управление запросило от общества данные в рамках рассмотрения заявления жителя Прокопьевска, который пожаловался на планирование увеличения стоимости проезда по городскому маршруту № 56. Помимо ответа о фактической стоимости после нескольких запросов УФАС ООО «Любимый город» так и не представило в управление копии документов, экономическое обоснование, сведения о маршрутах и компании.

По оценке специалистов, своевременное предоставление данных по запросу не только помогает оперативно разобраться со сложившейся ситуацией, но и зачастую становится основанием не доводить до возбуждения дела, если поступившие данные свидетельствуют об отсутствии признаков нарушения.

 

Для справки: согласно части 5 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, а равно представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
02/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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