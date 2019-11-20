Кемеровское УФАС оштрафовало должностное лицо ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
20 ноября Кемеровское УФАС России оштрафовало должностное лицо ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за нарушение Закона о закупках. Ответственный сотрудник не разместил в единой информационной системе (ЕИС) изменения, внесенные в извещение о проведении запроса ценовых котировок на поставку сухой белковой композитной смеси. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.
В октябре комиссия управления признала жалобу одного из участников на отсутствие необходимой информации в ЕИС обоснованной. ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушил пункт 1 части 1 статьи 3, части 5, 13 статьи 4 Закона о закупках и пункт 7.1 раздела 7 главы 11 Положения. Антимонопольный орган выдал учреждению предписание аннулировать запрос ценовых котировок. При этом исполнение предписание не освобождает нарушителя от ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ.
Для справки:
Пункт 1 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предполагает информационную открытость закупки. Согласно части 5 статьи 4 этого закона при осуществлении закупки <…> в единой информационной системе размещаются информация о закупке.
В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено
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