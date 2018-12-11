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Кемеровское УФАС оштрафовало МРСК Сибири за нарушение сроков переоформления документов о техприсоединении КЭнКа

10 декабря Кемеровское УФАС России оштрафовало ПАО «МРСК Сибири» (в лице филиала «Кузбассэнерго-РЭС») за нарушение Правил технологического присоединения на 600 000 рублей.

Управление установило, что общество нарушило сроки переоформления документов о технологическом присоединении объектов заявителя, предусмотренные пунктом 72 Правил технологического присоединения.

Ранее в адрес антимонопольного органа обратилось ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ООО «КЭнК») с указанием на нарушение ПАО «МРСК Сибири» сроков переоформления документов о подключении трансформаторов в поселке Яшкино к сетям этой компании в связи со сменой законного владельца.

Ответственность за нарушение Правил технологического присоединения установлена ст. 9.21 КоАП РФ. Учитывая, что ранее ПАО «МРСК Сибири» неоднократно привлекалось к ответственности за нарушения Правил технологического присоединения, административное наказание обществу было назначено согласно части 2 ст. 9.21 КоАП РФ в увеличенном размере.

Для справки:

Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, а именно нарушение субъектом естественной монополии <…> установленного порядка подключения (технологического присоединения) к <…> электрическим сетям <…> влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Общество
kuzbassnews.ru
11/12/2018
Общество
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