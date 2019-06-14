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Кемеровское УФАС оштрафовало ООО «ЭкоГрад» почти на 8 миллионов рублей из-за нарушений на торгах

13 июня Кемеровское УФАС России оштрафовало ООО «ЭкоГрад» и должностное лицо общества за устное соглашение на торгах. Речь идет о закупочной процедуре, проводимой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на сбор и транспортирование ТКО по лотам № 3 и № 11 (зона деятельности – «Юг»).

В декабре 2018 года Кемеровское УФАС России признало два общества нарушившими антимонопольное законодательство. ООО «ЭкоГрад» и ООО «Зеленый город» заключили устное соглашение с целью поддержания цен на торгах. По сути один из участников бездействовал (ООО «Зеленый город») во время проведения закупочной процедуры, а второй победил с максимально возможной ценой.  

Этот документ послужил основанием для дальнейших действий антимонопольного органа. Так, в отношении компаний, заключивших соглашение, а также их должностных лиц возбудили административные производства для привлечения к ответственности.

Штраф компании, рассчитанный в соответствии с нормой  части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, составил  7 985 520 рублей. Штраф для должностного лица был назначен в размере 20 000 рублей. Административное дело в отношении второй компании в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

«Согласно норме КоАП РФ штраф ООО «ЭкоГрад» был рассчитан  таким образом, чтобы не превысить одну двадцать пятую совокупного размера выручки правонарушителя от реализации всех услуг за 2017 год. То есть за год предшествующий нарушению» – прокомментировала руководитель управления Наталья Кухарская.

 

Для справки:

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
14/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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