Кемеровское УФАС отстояло права владельцев киосков

17 декабря Кемеровское УФАС России признало Коллегию Администрации Кемеровской области в 2010 году нарушившей статью 15 Федерального Закона о торговле и статью 15 Закона о защите конкуренции. Органу власти предписано обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов.

С заявлением на действия администрации хозяйствующий субъект Алтайского края обратился в антимонопольный орган в 2017 году. Общество пожаловалось на дискриминацию предпринимателей, торгующих в киосках (НТО, нестационарных торговых объектах). Постановление коллегии от 30.11.2010 № 530 об утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и порядка проведения торгов на размещение НТО предусматривало взимание двойной платы за размещение таких киосков.

УФАС вынесло органу власти предупреждение о внесении изменений в данное Постановление, но требование антимонопольного органа не было исполнено в срок, что привело к возбуждению дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Уже в ходе его рассмотрения 3 декабря 2018 года Постановление коллегии было изменено. В настоящее время документ изложен в новой редакции, не противоречащей антимонопольному законодательству. Однако это не смогло повлиять на решение комиссии Кемеровского УФАС о признании факта нарушения подпункта «д» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Для справки:

Постановление от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

Подпунктом д пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусмотрено, что органам государственной власти субъектов Российской Федерации <…> запрещается принимать иные нормативные правовые акты, решения, предусматривающие дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность <…>.

В силу пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации <…> запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещается необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам.