Кемеровское УФАС пресекло два сговора организаторов с участниками торгов по продаже имущества банкротов в Кузбассе

12 и 15 июля Кемеровское УФАС России вынесло решения по делам в отношении организаторов торгов по продаже имущества должников и участников этих процедур.

В первом случае комиссия управления признала организатора торгов по продаже дебиторской задолженности в размере 30 миллионов рублей (конкурсного управляющего должника-банкрота ООО «Авангард-Стиль») и два общества (ООО «Эвентус» и ООО «Беловский элеватор») заключившими устное соглашение. Координация действий этих участников в ходе торгов помогла создать преимущественные условия для победы ООО «Эвентус».

Специалисты управления рассмотрели заявление третьего участника конкурсной процедуры и возбудили дело. Подтвердился факт тесной связи между организатором торгов и участниками, который исключил возможность реальной конкурентной борьбы. Эту связь подтверждает использование ответчиками одних IP-адресов при регистрации на электронной площадке и при участии в торгах, совпадение свойств файлов заявок. Кроме того, ООО «Эвентус» указало в заявке на участие контактные данные компании, связанной с организатором, и оплатило задаток за участие за ООО «Беловский элеватор». Использование всеми ответчиками единой инфраструктуры при подготовке, участии и проведении торгов, совместная подготовка, тесные связи приводят к ограничению конкуренции, и могут стать препятствием для достижения целей торгов – получения наибольшей цены за имущество.

Похожее дело, но уже с другими участниками состоялось в этот понедельник. По итогам комиссия УФАС признала организатора торгов – конкурсного управляющего ООО «Автомобильный дом», а также ООО «Р-Инвест», ООО «СибирьИнвест» и группу лиц, состоящую из ООО «Сервис Риджен» и физического лица, нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Здесь предметом проведения публичного предложения стал автотехцентр по продаже и сервисному обслуживанию легковых автомобилей в г.Новокузнецке, а также право аренды земельного участка (начальная цена – более 108 миллионов рублей). Доказательная база все та же: использование единых IP-адресов, контактных данных, скоординированные действия.

Предписание в обоих случаях не выдавали в связи с заключением договоров. При этом материалы дел будут переданы должностному лицу для привлечения всех виновных к ответственности.

Для справки: согласно пункту 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ.