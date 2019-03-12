Кемеровское УФАС приглашает всех желающих на Публичные обсуждения правоприменительной практики

Кемеровское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. Мероприятие состоится 14 марта в 14:00. Место проведения: г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 (аудитория 1302 главного корпуса КузГТУ). На повестке дня доклады о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства, рекламного законодательства, Закона о контрактной системе.

Подтвердить участие и сообщить о количестве представителей можно по электронной почте to42@fas.gov.ru, по факсу (3842)36-77-83, по телефону приемной (3842)36-42-28 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.

Ваши вопросы (обращения), замечания и комментарии к планируемому мероприятию направляйте на электронную почту to42@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения».