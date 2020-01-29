Кемеровское УФАС признало рекламу цветочной мастерской непристойной

28 января Кемеровское УФАС России вынесло решение по делу о рекламе цветочной мастерской. Один из жителей города посчитал оскорбительным слоган «чем круче букет, тем ниже поцелуи» и картинку с женщиной на павильоне в центре Кемерово и обратился в антимонопольный орган.
Напомним, эту ситуацию уже выносили на обсуждение Совета по рекламе в ноябре 2019 года. Тогда мнения совета разделились поровну: 6 экспертов признали образ непристойным.
Комиссия управления, рассматривая дело, приняла во внимание и профессиональное мнение, данное в рамках лингвистической экспертизы специалистом Кемеровского государственного университета. Результаты проведенного опроса показали, что большинство граждан (79%) воспринимают рекламную фразу «чем круче букет, тем ниже поцелуй» как неприличную, поскольку она актуализирует тему сексуальных отношений не в романтическом плане, а в прагматично – циничном, что противоречит принятым в обществе нормам общения между людьми.
Владельцам букетной лавки предписано устранить нарушения в рекламе – изменить слоган.
Для справки: в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений <…>.
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