Кемеровское УФАС прокомментировало повышение цен на бензин в области

В Кемеровское УФАС России регулярно поступают звонки и обращения граждан, возмущенных повышением цен на бензин. В последнее время таких обращений стало больше. Специалисты связывают это с ростом закупочных цен, которые отражаются на конечной стоимости для потребителя.

Управление проводит еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты в розничном и оптовом сегменте. Стоит отметить, что рост закупочных цен на бензин превышает розничную стоимость. Так, на АИ-92 с января по ноябрь в рознице произошло повышение на 8 %, в то время как закупочная цена изменилась на 8,5 %. Бензин марки АИ-95 подорожал в розничной продаже на 4,7 %, а в закупочном сегменте эта цифра составила более 11 %.

Таким образом, рост закупочных цен значительно превышает розничные, в связи с чем можно говорить об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях компаний-заправок. При этом, поскольку на территории Кемеровской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, реализующие данный товар ключевым игрокам на рынке, у управления нет полномочий по проверке обоснованности цен на самих предприятиях.

Хотелось бы подчеркнуть, что в Кузбассе цены на бензин остаются одними из самых низких в России.