Комментарии

Кемеровское УФАС России в ежедневном режиме осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Кузбасса.

Доминирующее положение на товарном рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 и ДТ в Кемеровской области занимает ООО «Газпромнефть-Центр» (сеть АЗС «Газпромнефть»). На установление розничных цен в регионе решающее влияние оказывает ценовая политика именно этой компании.

По данным ежедневного мониторинга розничные цены на автомобильные марки бензинов АИ-92, АИ-95 были стабильными с 15 июня 2018 года. 14 января зафиксировано изменение на заправках сетиАЗС «Газпромнефть». Так, в среднем на 65 коп. повысилась цена на АИ-92; на 70 коп. на АИ-95. Этот рост связан с повышением НДС с 1 января 2019 года на 2 %.

В настоящее время отсутствуют основания для принятия мер антимонопольного реагирования, поскольку увеличение стоимости бензина в процентном соотношении не превысило 1,7%. Мы продолжаем отслеживать изменения.