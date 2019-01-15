Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровское УФАС прокомментировало ситуацию с ценами на бензин

Кемеровское УФАС России в ежедневном режиме осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Кузбасса.  

Доминирующее положение на товарном рынке розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 и ДТ в Кемеровской области занимает ООО «Газпромнефть-Центр» (сеть АЗС «Газпромнефть»). На установление розничных цен в регионе решающее влияние оказывает ценовая политика именно этой компании.

По данным ежедневного мониторинга розничные цены на автомобильные марки бензинов АИ-92, АИ-95 были стабильными с 15 июня 2018 года. 14 января зафиксировано изменение на заправках сетиАЗС «Газпромнефть». Так, в среднем на 65 коп. повысилась цена на АИ-92; на 70 коп. на АИ-95. Этот рост связан с повышением НДС с 1 января 2019 года на 2 %.

В настоящее время отсутствуют основания для принятия мер антимонопольного реагирования, поскольку увеличение стоимости бензина в процентном соотношении не превысило 1,7%. Мы продолжаем отслеживать изменения.

Общество
kuzbassnews.ru
15/01/2019
Общество

Комментарии

Да уфас никогда ничего не делает!!!Только бредово отписывается!Надо еще Цивильному написать и пожаловаться!!!!
15/01/2019
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus