Кемеровское УФАС проведет онлайн-трансляцию Публичных обсуждений 12 мая

Кемеровское УФАС России готовится к проведению публичных обсуждений правоприменительной практики Особое внимание будет уделено вопросам в сфере антимонопольного законодательства, в том числе вопросам антимонопольного контроля за созданием в субъекте унитарных предприятий, нарушениям статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при создании и реорганизации органами власти и управления унитарных предприятий, а также вопросам недобросовестной конкуренции. Кроме того, будут озвучены доклады по статистике судебных дел с участием управления.

Публичные слушания состоятся в формате онлайн-трансляции в сети «Интернет» (на площадке Youtube) с возможностью «on-line» взаимодействия участников публичного обсуждения (вопрос-ответ) 12 мая 2020 г. в 14-00. Ссылка на трансляцию будет опубликована в день проведения на сайте Кемеровского УФАС России, а также будет предоставлена в ответ на сообщения о подтверждении участия в мероприятии.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты pressto42@fas.gov.ru, а также в сообщениях на официальном аккаунте Управления в социальной сети Фейсбук с пометкой «Для публичного обсуждения» или задать в прямом эфире во время проведения онлайн-трансляции.

Ответы на вопросы будут даны в рамках публичных обсуждений.

Для уточнения организационных моментов обращаться по электронной почте to42@fas.gov.ru, по факсу (3842)36-77-83 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.