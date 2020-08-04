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Кемеровское УФАС проведет открытые публичные обсуждения по теме закупок в формате онлайн-трансляции

Кемеровское УФАС России готовится к проведению публичных обсуждений правоприменительной практики. Особое внимание будет уделено вопросам в сфере муниципальных и государственных закупок, в том числе изменениям в Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и практике управления. Кроме того, будут озвучены доклады по статистике судебных дел с участием Кемеровского УФАС России.

 

Публичные слушания состоятся в формате онлайн-трансляции в сети «Интернет» (на площадке Youtube) с возможностью «on-line» взаимодействия участников публичного обсуждения (вопрос-ответ) 25 августа 2020 г. в 14-00. Ссылка на трансляцию будет опубликована в день проведения на сайте Кемеровского УФАС России, а также будет предоставлена в ответ на сообщения о подтверждении участия в мероприятии.

 

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты pressto42@fas.gov.ru, а также оставлять в сообщениях на официальном аккаунте Управления в социальной сети Фейсбук с пометкой «Для публичного обсуждения» или задать в прямом эфире трансляции.

Ответы на вопросы будут даны в рамках публичных обсуждений.

Для уточнения организационных моментов обращаться по электронной почте to42@fas.gov.ru, по факсу (3842)36-77-83 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.

Общество
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Общество
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