Кемеровское УФАС России оштрафовало трех начальников Киселевского отделения «Кузбассэнергосбыт»
9 октября Кемеровское УФАС России вынесло три постановления о наложении штрафа на должностных лиц Киселевского производственного участка Центрального межрайонного отделения ПАО «Кузбассэнергосбыт». Начальники оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства на 15 тысяч рублей каждый. Такой размер штрафа предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В октябре 2016 года специалисты УФАС установили факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в действиях энергосбытовой компании. ПАО «Кузбассэнергосбыт» злоупотребило доминирующим положением на розничном рынке купли-продажи электрической энергии, выставив киселевскому ООО «Магазин №79» счета на общедомовые нужды (ОДН) в период с июля 2013 года по июнь 2015 года. Это решение антимонопольного органа устояло уже в двух судебных инстанциях.
После управление уже оштрафовало само юридическое лицо ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 650 тысяч рублей. Сейчас к административной ответственности привлечены и должностные лица, виновные в нарушении.
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