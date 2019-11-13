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Кемеровское УФАС России уличило МРСК Сибири в незаконной попытке ограничения электроэнергии на шахтах

12 ноября комиссия Кемеровского УФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ПАО «МРСК Сибири» (филиал - «Кузбассэнерго – РЭС»). Сетевая компания незаконно инициировала режим ограничения электроэнергии на объектах ООО «Шахта «Грамотеинская» (г. Белово) и АО «Шахта «Полосухинская» (г. Новокузнецк) в октябре 2018 года.

ПАО «МРСК Сибири» также незаконно составило акты о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии, выставило счета на ее оплату, а также пыталось навязать шахтам договор о передаче электрической энергии. Причем на тот период оба общества уже заключили договоры с иной сетевой организацией.

Комиссия УФАС посчитала одним из важных обстоятельств дела непрерывный производственный цикл угледобывающих предприятий. Эта работа связана с  нахождением в горных выработках большого числа людей, жизнь которых будет подвергнута угрозе при необходимости экстренной эвакуации. Любое предприятие, использующее подземную добычу, не может быть ограничено без существенного нарушения безопасности производственных процессов и разрушения подземной инфраструктуры горных выработок.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении нарушителя.

 

Для справки:

ПАО «МРСК Сибири» – территориальная сетевая организация, субъект естественной монополии по передаче электрической энергии в Кемеровской области.

В соответствии с ч. 1 ст.10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Согласно части 2 статьи 14.31КоАП РФ злоупотребление доминирующим положением <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – оборотный штраф в зависимости от суммы выручки компании за год, предшествующий нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
13/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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