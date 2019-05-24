Кемеровское УФАС возбудило дело о рекламе «бесплатных» юридических консультаций по пенсионным вопросам на телевидении
10 июля Кемеровское УФАС России рассмотрит дело в отношении индивидуального предпринимателя, разместившего в местной сетке вещания на ТВ («Первый канал», «НТВ») рекламу бесплатных юридических консультаций. При этом профиль специалистов – вопросы начисления пенсии.
В адрес управления поступило 10 обращений физических лиц (большая часть из них перенаправлена из Управления пенсионного фонда и Прокуратуры центрального района города Кемерово). Представители «бесплатных юридических консультаций по пенсионным вопросам» действовали одинаково во всех случаях: рассказывали о неправильном начислении пенсии, убеждали помочь с составлением обращения в ПФ РФ. Далее пенсионер заключал договор на оказание услуг, стоимость которых могла составлять от 3 до 15 тысяч рублей.
Управление усматривает в действиях консультантов, разместивших рекламу, признаки введения в заблуждение и злоупотребление доверием граждан.
Напомним, этой проблеме уделяют в области пристальное внимание. Так, вопросы обмана пенсионеров обсуждали 19 апреля на совместном брифинге органов власти, прошедшем в пресс-центре ГУ МВД России по Кемеровской области.
Для справки: частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
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