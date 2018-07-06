Кемеровское УФАС вынесло первое решение в рамках контроля за незаконным использованием символики FIFA 2018

6 июля комиссия Кемеровского УФАС России признала ненадлежащей рекламу бара «Завод» (ООО «Март»). Это первое решение из четырех дел, возбужденных управлением в июле 2018 года в связи с незаконным использованием символики мундиаля.

Поводом для возбуждения дел стала проверка наружной рекламы, которую сотрудники управления регулярно проводят на улицах города. Бар «Завод» (пр.Советский) разместил баннер на фасаде здания с использованием символов FIFA2018 – волка Забиваки и кубка в противоречие сразу нескольким частям статьи 5 Закона о рекламе. Этим общество вводило в заблуждение потребителей, создавая ложное представление о причастности ООО «Март» к матчам чемпионата мира по футболу.

На заседании комиссии представитель компании согласился с нарушением и пояснил, что оно уже добровольно устранено. Это позволило антимонопольному органу не выдавать ООО «Март» предписание. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Антимонопольный орган напоминает, что использование символики мундиаля без заключения договора с уполномоченными организациями незаконно.

Для справки:

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 ФЗ «О рекламе» недобросовестной признается реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.