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Кемеровское УФАС выявило нарушения при проверке администрации Ленинск-Кузнецкого

Кемеровское УФАС России завершило проверку деятельности администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Орган местного самоуправления инспектировали на соблюдение требований Закона о защите конкуренции. Специалисты УФАС выявили признаки нарушения при проведении аукционов на аренду земельных участков.

Проверка проходила с 30 марта по 29 июня. Управление изучало правоустанавливающие документы, положения, различные акты, соглашения и аукционную документацию. Так, инспекция установила признаки нарушения Порядка подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

В опубликованных извещениях к трем торгам отсутствовала информация о полных условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжению, водоотведению и электроснабжению). В этот перечень входят условия, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки подключения, сроки действия технических условий и плату за подключение.

Отсутствие в извещении этой информации является нарушением требований статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Такие действия сужают потенциальный круг претендентов на получение земельного участка и приводят к ограничению конкуренции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства.

 

Для справки:

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов <…> запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.


Согласно Земельному Кодексу РФ (подпункт 4 пункта 21 статьи 39.11) извещение о проведении аукциона должно содержать сведения <…> о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения <…>.

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Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/07/2018
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