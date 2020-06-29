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Кемеровскому юристу за попытку мошенничества назначен судебный штраф

42-летний житель Центрального района Кемерово признан  виновным в покушении на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием и судом установлено, что подозреваемый, будучи юристом,  оказывал гражданам услуги в качестве представителя в суде.

В декабре 2019 года к нему за помощью обратился мужчина, лишенный сотрудниками ГИБДД водительского удостоверения, который хотел вернуть документы. Подозреваемый пообещал, что решит этот вопрос в его пользу, но ему необходимо 50 тысяч рублей для передачи взятки судье.

Обдумав предложение юриста, гражданин обратился к сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Передача денег подозреваемому  происходила под их контролем. После чего мужчина был задержан, он пояснил, что передавать взятку никому не собирался, а хотел просто обмануть доверчивого клиента и заработать больше денег. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства. 

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kuzbassnews.ru
29/06/2020
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