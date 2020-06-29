Кемеровскому юристу за попытку мошенничества назначен судебный штраф

42-летний житель Центрального района Кемерово признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Следствием и судом установлено, что подозреваемый, будучи юристом, оказывал гражданам услуги в качестве представителя в суде.
В декабре 2019 года к нему за помощью обратился мужчина, лишенный сотрудниками ГИБДД водительского удостоверения, который хотел вернуть документы. Подозреваемый пообещал, что решит этот вопрос в его пользу, но ему необходимо 50 тысяч рублей для передачи взятки судье.
Обдумав предложение юриста, гражданин обратился к сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Передача денег подозреваемому происходила под их контролем. После чего мужчина был задержан, он пояснил, что передавать взятку никому не собирался, а хотел просто обмануть доверчивого клиента и заработать больше денег. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.
Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По данным оперштаба, ещё у 43-х пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция...
|
В соответствии с ФЗ "Об образовании" диплом является документом строгой отчётности, имеет...
|
В начале рабочей недели в Новосибирскую область придёт 30-градусная жара с грозами. Такая погода...
|
Власти рассказали о заболевших коронавирусом в Кемерове. За прошедшие сутки медики выявили 8...