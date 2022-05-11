КемГМУ увеличивает количество бюджетных мест в ординатуре

В 2022 году на первый курс ординатуры КемГМУ смогут поступить 206 выпускников медицинских вузов. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 55% — в 2021 году медицинское образование на бюджетной основе продолжили получать 133 человека.

Согласно плана в 2022 году наибольшее количество ординаторов подготовят по специальностям «эпидемиология», «хирургия», «психиатрия» и «общая врачебная практика (семейная медицина)». Также значительно увеличивается количество мест по специальностям «нефрология», «фтизиатрия», «колопроктология», «эндоскопия», «санитарно-гигиенические лабораторные исследования».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса