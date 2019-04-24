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КемГУ запустит летнюю школу для иностранных абитуриентов

В КемГУ иностранные абитуриенты сдадут вступительные экзамены и станут слушателями специализированных курсов.

Иностранцы за время нахождения в Кемерово смогут познакомиться со студенческими объединениями, историей и культурой России и Сибири. Новый учебный год иностранные студенты начнут в вузе, с которым успеют познакомиться в рамках летней школы, пройдя период адаптации и социализации.

Старт летней школы для иностранных студентов КемГУ запланирован на 15 июля.

 

 

Фото пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
24/04/2019
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