КемГУ запустит летнюю школу для иностранных абитуриентов

В КемГУ иностранные абитуриенты сдадут вступительные экзамены и станут слушателями специализированных курсов.
Иностранцы за время нахождения в Кемерово смогут познакомиться со студенческими объединениями, историей и культурой России и Сибири. Новый учебный год иностранные студенты начнут в вузе, с которым успеют познакомиться в рамках летней школы, пройдя период адаптации и социализации.
Старт летней школы для иностранных студентов КемГУ запланирован на 15 июля.
Фото пресс-служба АКО
24/04/2019
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