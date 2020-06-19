Кигуруми - лучшее решение в любую погоду!

Рецепт идеального образа прост! Чтобы в любую погоду, в любое время года, на любом мероприятии выглядеть идеально, нужно иметь в гардеробе хотя бы один модный и стильный костюмчик кигуруми. Ведь кигуруми – это известный во всем мире идеальный образ на любой случай. Его можно носить в любом возрасте и с любым размером. И лучше всего выбрать самый распространенный и проверенный дизайн, такой как кигуруми единорог, Пикачу, дракон или собака. Это универсальная одежда, которая станет лучшим решением для:

фестиваля, концерта, масштабного мероприятия;

прогулки в компании друзей;

семейной фотосессии, лав стори или одиночной;

пижамной вечеринки или вечеринки любого другого формата;

зимних удовольствий, катания на коньках, сноубординга.

Некоторые любят просто прогуляться в костюмчике кигуруми, другие надевают его на масштабные события, третьи покупают для сна и домашнего отдыха. Вне зависимости от назначения кигуруми, этот костюмчик неизменно приносит пользователю положительные эмоции, а всем окружающим хорошее настроение и заряд позитива. Но чтобы покупка не принесла разочарования, важно обратиться к проверенному продавцу, который знает все о кигуруми. Таким продавцом является интернет-магазин Gaga Boom.

Главные отличия кигуруми из флиса и из велсофта

На сайте Gaga Boom можно купить кигуруми высокого качества. Продавец предлагает своим покупателям два варианта всемирно любимого костюма. Это бюджетные модели из мягкого велсофта, который служит отличной альтернативой флису. Такие изделия больше подойдут для домашнего использования или для пижамной вечеринки, поскольку отличаются мягкостью и приятны к телу. А также оригинальные костюмы из натурального флиса с тщательно проработанными элементами декора. Такие кигуруми более плотные и твердые. Хорошо держат форму, имеют большие капюшоны и отличаются оригинальным качеством.

Gaga Boom – это огромный ассортимент кигуруми, сопутствующих товаров и забавных аксессуаров. Товарный ряд регулярно обновляется и дополняется новыми моделями, соответственно появляются новые скидки и специальные предложения. Продавец ничего не скрывает от своих клиентов, предлагая реальные фотографии на сайте и в одноименном инстаграме. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться со специалистами компании, которые всегда на связи.