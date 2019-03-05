9 марта 2019г. департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и ГАУК КО «Кузбасскино» проводят единую областную акцию «Кино на Масленицу». В рамках акции состоится бесплатная демонстрация отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. Показы посвящены традиционному русскому празднику проводов зимы – Масленице.

В рамках акции муниципальные учреждения культуры проводят показы популярных, любимых зрителями кинофильмов – «Весна», «Марья-искусница», «Варвара краса – длинная коса», «Снегурочка». А также киноленты, где представлены сцены традиционных масленичных гуляний – «Сибирский цирюльник», «Морозко».

В мероприятии примут участие 23 муниципальных образования области, показы пройдут в 71-м зале. В рамках областной акции бесплатно посмотрят кино жители гг. Кемерово, Анжеро-Судженска, Березовского, Гурьевска, Калтана, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Осинников, Полысаева, Тайги, Таштагола, Топок; Беловского, Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Мариинского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского, Таштагольского, Тисульского, Топкинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского, Яшкинского районов.

В г.Кемерово показы фильмов состоятся 9 марта в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский,4):

11-00 часов – м/ф «Снегурочка» (6+).

Приглашаем всех кузбассовцев посетить муниципальные кинозалы области в праздничный день и бесплатно посмотреть любимые кинофильмы.

Подробная информация об акции по тел. 36-30-31.