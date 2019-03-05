Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кино на Масленицу

9 марта 2019г. департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и ГАУК КО «Кузбасскино» проводят единую областную акцию «Кино на Масленицу». В рамках акции состоится бесплатная демонстрация отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. Показы посвящены традиционному русскому празднику проводов зимы – Масленице.

В рамках акции муниципальные учреждения культуры проводят показы популярных, любимых зрителями кинофильмов – «Весна», «Марья-искусница», «Варвара краса – длинная коса», «Снегурочка». А также киноленты, где представлены сцены традиционных масленичных гуляний – «Сибирский цирюльник», «Морозко».

В мероприятии примут участие 23 муниципальных образования области, показы пройдут в 71-м зале. В рамках областной акции бесплатно посмотрят кино жители гг. Кемерово, Анжеро-Судженска, Березовского, Гурьевска, Калтана, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Осинников, Полысаева, Тайги, Таштагола, Топок; Беловского, Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Мариинского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского, Таштагольского, Тисульского, Топкинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского, Яшкинского районов.

В г.Кемерово показы фильмов состоятся 9 марта в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский,4):

11-00 часов – м/ф «Снегурочка» (6+).

Приглашаем всех кузбассовцев посетить муниципальные кинозалы области в праздничный день и бесплатно посмотреть любимые кинофильмы.

Подробная информация об акции по тел. 36-30-31.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/03/2019
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец с топором ограбил у всех на виду ювелирный магазин в ТЦ
Пользователь соцсетей опубликовал запись с камеры внутреннего наблюдения, на которой виден момент...
В Кузбассе сотрудники ЖЭКа пробили потолок в квартире
Оказалось, что наш ЖЭК №3 на Северном Маганаке прочищал фановую трубу (причем даже не по нашему...
На улице Островского в Кемерове изменили организацию движения
По нечётной стороне улицы Николая Островского установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»...
Кузбассовцы незаконно становились капитанами маломерных судов
В Новокузнецке сотрудники транспортной прокуратуры при мониторинге Сети обнаружили сайт, на котором...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus