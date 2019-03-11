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«Кино на Масленицу»

9 марта департамент  культуры и национальной политики Кемеровской области и ГАУК КО «Кузбасскино» провели акцию «Кино на Масленицу», в рамках которой состоялась бесплатная демонстрация отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. К акции присоединились 23 муниципальных учреждения культуры, среди них кинотеатр «Молодежный» г. Калтан. 60 жителей города - маленьких и взрослых зрителей посмотрели кинофильм «Морозко».

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
11/03/2019
Культура
Калтан
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Новости Кузбасса

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