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9 марта департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и ГАУК КО «Кузбасскино» провели акцию «Кино на Масленицу», в рамках которой состоялась бесплатная демонстрация отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. К акции присоединились 23 муниципальных учреждения культуры, среди них кинотеатр «Молодежный» г. Калтан. 60 жителей города - маленьких и взрослых зрителей посмотрели кинофильм «Морозко».
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