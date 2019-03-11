«Кино на Масленицу»

Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове В областном центре накануне произошло ДТП, в результате которого серьезно травмировалась женщина....

Кемеровчан порадовали синоптики погодой на 11 марта В Кемерове в начале рабочей недели синоптики предсказывают мокрый снег, сообщает информационно-...

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