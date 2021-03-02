Киномероприятие в честь Международного дня охраны слуха и уха в кинозале «Кузбасскино»

3 марта в стенах кинозала «Кузбасскино» совместно со Всероссийским фондом «Клуб добряков Кемерово», в рамках областного проекта «В здоровье -наша сила!» и в честь Международного дня охраны слуха и уха пройдет киномероприятие для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ребята с нарушением слуха совместно с родителями посмотрят современный мультфильм про магию и волшебство, эльфов и их заклинания из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино (6+). Совместный просмотр поспособствует процессу интеграции ребенка в социальную среду посредством самоидентификации с киногероями.
Сотрудники кинозала «Кузбасскино» уделяют особое внимание интеграции людей с инвалидностью и продолжает проводить кинопрограммы для детей с ОВЗ. Сотрудничество «Клуб добряков Кемерово» с ГАУК «Кузбасскино» началось сразу с нескольких общих проектов, которые будут проведены совместно с Советом попечительства в социальной сфере Кузбасса в течении 2021 года, такие как областная акция «Подари кино детям».
Акция «Подари кино детям» проводится в течение года и представляет собой приобретение посетителями сертификатов и билетов на показы премьерных фильмов для детей из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей в кинозалы «Кузбасскино».
Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.
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