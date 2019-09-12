Киномероприятие в Кузбасскино, посвященное Дню памяти жертв фашизма

11 сентября ГАУК КО «Кузбасскино» совместно с Советом ветеранов войны и труда г. Кемерово состоялось киномероприятие, посвященное Дню памяти жертв фашизма.
Лозунг Дня памяти жертв фашизма — объединиться, чтобы противостоять экстремизму. Это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.
На мероприятии присутствовали бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и представители Совета ветеранов войны и труда г. Кемерово.
Подробная информация о киномероприятии на сайте «Кузбасскино», в официальной группе ВКонтакте, Инстаграм или по тел. 36-30-31, 36-43-69.
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