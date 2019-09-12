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Киномероприятие в Кузбасскино, посвященное Дню памяти жертв фашизма

11 сентября ГАУК КО «Кузбасскино» совместно с Советом ветеранов войны и труда г. Кемерово состоялось киномероприятие, посвященное Дню памяти жертв фашизма.

Лозунг Дня памяти жертв фашизма — объединиться, чтобы противостоять экстремизму. Это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

На мероприятии присутствовали бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и представители Совета ветеранов войны и труда г. Кемерово.

Подробная информация о киномероприятии на сайте «Кузбасскино», в официальной группе ВКонтакте, Инстаграм или по тел. 36-30-31, 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/09/2019
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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