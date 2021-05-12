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Киномероприятия, в рамках областной акции «Стоп ВИЧ»

С 17 по 21 мая в ГАУК «Кузбасскино» в рамках реализации областной акции «Стоп ВИЧ» пройдут кинолекции, совместно с сотрудниками ГБУЗ «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики»

Специалисты ГБУЗ «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в доступной форме и с показом познавательных видеороликов подробно объяснят ученикам какие факторы риска влияют на их здоровье, о профилактике инфекции и культуре близких взаимоотношений, здоровом образе жизни и правильном питании.

В завершении урока пройдет показ тематического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

Здоровье
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Кемерово
kuzbassnews.ru
12/05/2021
Здоровье
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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