Кинорелакс в Кузбасскино

«Кузбасскино» представляет эксклюзивные сеансы релакса и энергетического равновесия в кинотеатре - расслабление, снятие усталости, восстановление сил, приведение в порядок мыслей и получение прилива бодрости.

25 и 26 января в 18-00 гости окунутся в мир звуков, ароматов и визуализации, настраивающих на приятное расслабление и релаксацию. В качестве бонуса зрителей ждет ароматный чай, полезные «вкусности», теплые пледы и пирамиды равновесия. Продолжительность сеанса – 60 мин.

Приходите снять напряжение рабочей недели, оставьте это ВРЕМЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ! Количество мест ограничено.

Обязательна предварительная запись по тел. 36-44-10