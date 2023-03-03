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Киноурок «Крым наш!»

С 13 по 18 марта для кемеровских школьников и студентов пройдут киноуроки «Крым наш!», посвященные присоединению Крыма к России.

18 марта – важное событие новейшей истории. Этот день является днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

На киноуроке будут освещены следующие вопросы: как и почему территория Крыма многие века переходила из рук одной власти к другой;  какие были причины военных действий на полуострове; как изменилась жизнь населения республики Крым, после присоединения к России за последние 10 лет; особенности военно – стратегического положения полуострова; история появления самых знаменитых достопримечательностей полуострова Крым, имеющих национальное, общероссийское и мировое историческое значение. 

Урок направлен на историческое просвещение, формирование у подрастающего поколения национального исторического сознания, на понимание российской культурной идентичности. А также формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и бережного отношения к культурному наследию, традициям многонационального народа Российской Федерации.

Уроки проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» для организованных групп в кинозале «Кузбасскино» и в образовательных учреждениях города Кемерово.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Культура
Кемерово
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