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Кинозал «Молодежный» приглашает на просмотр!

Долгожданное событие в Калтане - открытие в здании бывшего кинотеатра «Молодежный» кинозала, оборудованного новейшими цифровыми 2D и 3D технологиями, наконец-то состоялось. Первыми посетителями стали почетные гости: представители администрации области и округа, общественных организаций, ветераны учреждения.

После слов благодарности в адрес тех, кто внес наибольший вклад в обновление кинотеатра, работники «Молодежного» провели экскурсию по зданию, в котором только что завершилась реконструкция, проведен капитальный ремонт кровли, заменены электросети, вентиляционное оборудование, установлены современные экран, звуковая система, произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, закуплен мягкий инвентарь. На эти цели Фонд кино выделил городу гранд в размере 5 млн рублей, еще свыше 15 млн рублей направлено из средств местного бюджета. В уютном зале для зрителей подготовлено 72 посадочных места, в том числе есть места для людей с ограниченными возможностями здоровья, радует глаз современное фойе, работает бар. Утвержден репертуар кинотеатра с 13 декабря по 2 января, в котором есть фэнтези, мелодрамы и драмы, российская и зарубежная анимация. Сеансы будут проходить ежедневно с 10.00, в отдельные дни начало последнего сеанса в 21.40. Зритель любой возрастной категории найдет для себя подходящий фильм. По условиям программы Фонда кино кинотеатр обязуется предоставлять под прокат российских фильмов не менее 50% сеансов. Открылся кинозал показом отечественной драмы «Мотылек».

Новый кинозал гарантирует высокое качество звука, контрастность и яркость красок, незабываемое объемное 2Д и 3D изображение.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
13/12/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса
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