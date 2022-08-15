Экипаж Росгвардии задержал грабителя молодого кузбассовца

В вечернее время росгвардейцы, патрулируя улицу Мира, обнаружили схожего по приметам из ранее переданной ориентировки злоумышленника. Стражи правопорядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался 31-летний ранее не судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник, проходя по улице Шмидта, толкнул 22-летнего парня, а затем похитил его смартфон для дальнейшего сбыта и скрылся. Потерпевший незамедлительно обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали подозреваемого для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия