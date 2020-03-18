Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проверена деятельность Муниципального казенного образовательного учреждения «Школа интернат № 2» г. Киселевска, с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.

В ходе проверки установлено, что на складе учреждения находились на хранении и в обороте партии крупы: рисовой, манной, гороха колотого шлифованного, ячменной перловой общей массой 38,833 кг, не соответствующей требованиям ГОСТа. Вышеперечисленные крупы хранились в тканых полипропиленовых мешках с отсутствием какой - либо информации (маркировочный ярлык, надписи, символы, знаки, пиктограммы и др.), , в том числе обязательных для хранения пищевых продуктов надпись: "Для пищевой продукции" или соответствующую пиктограмму - для мешков, контактирующих с пищевой продукцией. Поставщиком некачественной продукции является ООО «АД — Сервис».

По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.