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Киселевские полицейские поблагодарили экипаж Росгвардии за поимку грабителя по горячим следам

    В Киселевске заместитель начальника по охране общественного порядка городского отдела полиции подполковник Вячеслав Ламжеев вручил благодарственные письма росгвардейцам, оказавшим правоохранителям помощь в задержании грабителя. 

    В ноябре экипаж Росгвардии в составе сержанта Артёма Холдина и старшего сержанта Андрея Баравлёва прибыл на сигнал «тревога» в минимаркет по улице Ленина. Продавец рассказала стражам правопорядка, что пыталась на выходе из магазина остановить похитителя бутылки спиртного. Тогда злоумышленник достал нож и пригрозил женщине расправой. Испуганная работница торговой точки нажала на тревожную кнопку.

    В ходе опроса очевидцев бойцы выяснили, что подходящий под описание злоумышленника сел в автобус, который направлялся на автовокзал. Подозреваемого стражи правопорядка задержали, когда он вышел на одной из остановок. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. При досмотре у него обнаружен похищенный алкоголь и предмет угрозы – кухонный нож. 

    Для дальнейшего разбирательства задержанного передали правоохранителям. 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
17/12/2019
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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