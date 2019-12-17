Киселевские полицейские поблагодарили экипаж Росгвардии за поимку грабителя по горячим следам

В Киселевске заместитель начальника по охране общественного порядка городского отдела полиции подполковник Вячеслав Ламжеев вручил благодарственные письма росгвардейцам, оказавшим правоохранителям помощь в задержании грабителя.
В ноябре экипаж Росгвардии в составе сержанта Артёма Холдина и старшего сержанта Андрея Баравлёва прибыл на сигнал «тревога» в минимаркет по улице Ленина. Продавец рассказала стражам правопорядка, что пыталась на выходе из магазина остановить похитителя бутылки спиртного. Тогда злоумышленник достал нож и пригрозил женщине расправой. Испуганная работница торговой точки нажала на тревожную кнопку.
В ходе опроса очевидцев бойцы выяснили, что подходящий под описание злоумышленника сел в автобус, который направлялся на автовокзал. Подозреваемого стражи правопорядка задержали, когда он вышел на одной из остановок. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. При досмотре у него обнаружен похищенный алкоголь и предмет угрозы – кухонный нож.
Для дальнейшего разбирательства задержанного передали правоохранителям.
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