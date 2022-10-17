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Китай ужесточает требования к молочным продуктам

По информации зарубежных СМИ, опубликованной на сайте ФГБУ «Агроэкспорт» c ссылкой на FoodNavigator-Asia, с 30 декабря 2022 года Китай вводит более строгие требования к безопасности и качеству пищевых продуктов для молочной продукции, ссылаясь на строгие стандарты и требования в таких областях, как органолептические характеристики и содержание «настоящего» продукта.

Как сообщило Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), будет уделено более пристальное внимание безопасности и сенсорным характеристикам концентрированных молочных продуктов, таких как сгущенное молоко, продукты с низким содержанием жира и обезжиренное сгущенное молоко. По сообщению агентства, в дополнение к достаточному содержанию белка и жира «любые вязкие продукты должны быть гладкими, однородными и иметь умеренную вязкость».

 Кроме того, термин «сыр» можно будет применять только к продуктам с содержанием натурального сыра свыше 50 %: 

«Чтобы продукт можно было назвать «сыром», теперь он должен содержать не менее 50 % содержания настоящего сыра в качестве основного сырья. Все другие продукты, содержащие от 15 % до 50 % настоящего сыра, теперь могут называться только «сырными продуктами», и это будет считаться новой категорией для соблюдения нормативных требований».

Общество
kuzbassnews.ru
17/10/2022
Общество
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