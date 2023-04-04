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Клиентские службы ОСФР в двух городах Кузбасса перейдут на шестидневную рабочую неделю

В рамках реализации пилотного проекта по оптимизации и совершенствованию процессов клиентского обслуживания с 10 апреля 2023 года две клиентские службы Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу в Белово и Прокопьевске переходят на шестидневную рабочую неделю с режимом работы с 08:00 до 20:00.

Пилотный проект призван обеспечить клиентоцентричный подход при предоставлении государственных услуг, а также создать комфортные условия для граждан и страхователей.

«С 10 апреля жители Центрального и Зенковского районов Прокопьевска и  беловчане смогут по предварительной записи получить все услуги Социального фонда России в будни с 8-00 до 20-00. Прием граждан также будет вестись по субботам с 9-00 до 15-00. Мы проведем анализ, насколько такой график работы окажется удобным для наших клиентов, и направим предложения для дальнейшего совершенствования обслуживания граждан в федеральный центр СФР», — рассказывает заместитель управляющего ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров.

Напоминаем, что в клиентских службах СФР оказывают услуги по пенсионному обеспечению граждан, мерам поддержки семей с детьми, выплатам и компенсациям жителям, пострадавшим от радиации, пострадавшим на производстве и членам их семей, по оформлению родовых сертификатов, технических средств реабилитации, путевок на курортно-санаторное лечение для льготных категорий граждан и др. Записаться на прием в клиентскую службу можно на сайте СФР или по телефону регионального контакт-центра 8-800-600-06-19.

 

Фото: СФР

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kuzbassnews.ru
04/04/2023
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