Новости Кузбасса

Жители старшего поколения были приглашены на премьеру спектакля «Андалузское проклятие (Дом Бернарды Альбы)» Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алма-Аты), гастроли которого проходят в Новокузнецке.

Блестящая игра артистов, оригинальная постановка спектакля, красивые костюмы - все это привело зрителей в восторг. Увиденное не оставило равнодушным никого.

- Такие выездные мероприятия дают людям пожилого возраста заряд бодрости, дарят незабываемые впечатления, - считает С. П. Коротаева, директор Центра социального обслуживания г. Калтан. - Они с нетерпением ждут следующих поездок, а мы, в свою очередь, рады разнообразить их досуг.

Возможность бесплатно увидеть психологический триллер предоставил возрастным калтанцам Новокузнецкий драматический театр.