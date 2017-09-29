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Клиенты Центра соцобслуживания г. Калтан вновь посетили театр

Жители старшего поколения были приглашены на премьеру спектакля «Андалузское проклятие (Дом Бернарды Альбы)» Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алма-Аты), гастроли которого проходят в Новокузнецке.

Блестящая игра артистов, оригинальная постановка спектакля, красивые костюмы - все это привело зрителей в восторг. Увиденное не оставило равнодушным никого.

- Такие выездные мероприятия дают людям пожилого возраста заряд бодрости, дарят незабываемые впечатления, - считает С. П. Коротаева, директор Центра социального обслуживания г. Калтан. - Они с нетерпением ждут следующих поездок, а мы, в свою очередь, рады разнообразить их досуг.

Возможность бесплатно увидеть психологический триллер предоставил возрастным калтанцам Новокузнецкий драматический театр.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
29/09/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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