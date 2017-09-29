Новости Кузбасса

Жители старшего поколения были приглашены на премьеру спектакля «Андалузское проклятие (Дом Бернарды Альбы)» Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алма-Аты), гастроли которого проходят в Новокузнецке.
Блестящая игра артистов, оригинальная постановка спектакля, красивые костюмы - все это привело зрителей в восторг. Увиденное не оставило равнодушным никого.
- Такие выездные мероприятия дают людям пожилого возраста заряд бодрости, дарят незабываемые впечатления, - считает С. П. Коротаева, директор Центра социального обслуживания г. Калтан. - Они с нетерпением ждут следующих поездок, а мы, в свою очередь, рады разнообразить их досуг.
Возможность бесплатно увидеть психологический триллер предоставил возрастным калтанцам Новокузнецкий драматический театр.
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