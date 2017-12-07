Клуб веселых и находчивых в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошла игра КВН.
В игре приняли участие сборные команды Тяжинской средней школы № 1 «Зеленый слоник», Тяжинской средней школы № 2 «ТЯЖ-ЗОЖ», Тяжинской средней школы № 3 «Здоровая смена», Тяжинского центра дополнительного образования, активистов Тяжинского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» и Российского Движения Школьников «СОЮЗ ОО», а также сборная команда театра танца «Весна» «Danceland».
Участники игры состязались в трех конкурсах: «Визитная карточка» (приветствие), «Биатлон» и «Домашнее задание». В упорной борьбе победила сборная команда Тяжинской средней школы № 2 «ТЯЖ-ЗОЖ».
Команды, участвовавшие в игре КВН, были награждены дипломами. Команды-победители награждены статуэтками «КИВИН в светлом», «КИВИН в темном» и «КИВИН в золотом». Все команды получили сладкие призы.
Гостями игры КВН-2017 стала сборная команда города Мариинск «Паста» и рок-группа «Мы».
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