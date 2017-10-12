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Книга – лучший подарок

Специалисты филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго - РЭС» завершили торжественное награждение всех победителей и лауреатов конкурса «Путешествие в страну электричества». Главным подарком для ребят стала иллюстрированная книга, куда вошли самые интересные истории и лучшие иллюстрации юных талантливых авторов.  

Из восьми регионов Сибири, где проходил творческий конкурс, победителей из Кузбасса оказалось большинство. Ребятам из Кемеровской области принадлежит семь сочинений-призеров и десять иллюстраций, вошедших в красочный сборник.   

Чтобы поздравить и наградить всех призеров главному члену жюри, роботу Вольтику, пришлось больше месяца гастролировать по разным городам Кузбасса. Энергетиков вместе с веселой ростовой куклой победители и лауреаты встречали в Междуреченске, Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Ленинск-Кузнецке, Юрге и Кемерове.

Вместе с подарками и красочными книгами Вольтик вручал ребятам корпоративную продукцию компании, а самое главное – проводил интерактивные уроки по энергобезопасности. Безопасное селфи с фотогеничным роботом стало главным лайфхаком обучающих занятий. Яркую фотографию для Instagram с необычной ростовой куклой делали и ребята, и учителя.

«Интегрированное занятие по энергобезопасности стало весьма информативным для детей, - рассказывает директор школы №20 г. Ленинск-Кузнецкого Жанна Канищева. – Школьная программа предполагает изучение электрического тока и безопасного взаимодействия с ним. Хорошо, когда дети получают подобную информацию в интересной и доступной форме. Некоторые ролики и презентационные материалы МРСК Сибири мы бы с удовольствием «позаимствовали» и включили их в школьные уроки по ОБЖ».   

 Свой «энергетический вояж» Вольтик завершил в городе Ленинск-Кузнецке, где поздравил победительницу конкурса Елизавету Кузнецову из Школы-интерната спортивного профиля и двух лауреатов Анастасию Скороходову и Софью Васильеву из школы № 20.

«Говорят, что книга – это лучший подарок, - делится своими впечатлениями Лиза Кузнецова. – Я согласна с этим утверждением на все сто процентов. Я почувствовала себя настоящим художником, когда увидела свое произведение на странице такого красивого сборника. Думаю, родители будут мной гордиться!».

Общество
Анжеро-Судженск
Кемерово
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Междуреченск
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Общество
Анжеро-Судженск
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Новокузнецк
Юрга
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