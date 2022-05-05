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Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты своим ветеранам

Ко дню Победы Компания увеличила пенсии и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла.

Так, ежемесячные выплаты ветеранам войны, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда увеличены в 1,5 раза. Единоразовая выплата ко Дню Победы труженикам тыла увеличится на 30%.

С мая ежемесячная пенсия ветеранам составит 15 000 рублей, а ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей увеличится с 9 000 до 14 000 рублей. Труженики тыла получат к 9 мая по 8 500 рублей.

Традиция поддержки ветеранов была заложена основателем Компании Олегом Дерипаска. Каждый год РУСАЛ с особым уважением и благодарностью чествует своих ветеранов, тех, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В Новокузнецке корпоративную доплату получают двое бывших узников концлагерей, одна жительница блокадного Ленинграда и 14 тружеников тыла. Все они трудились на Новокузнецком алюминиевом заводе. 5 и 6 мая волонтёры НкАЗа доставят ветеранам праздничные продуктовые наборы.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Общество
Экономика
Новокузнецк
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