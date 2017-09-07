Ко Дню района

Фельдшер скорой пострадала в лобовом ДТП в Кемерове Столкновение оказалось неизбежно. В ДТП пострадал один человек – 39-летняя женщина. Она работает...

В Кемерове кинотеатр «Юбилейный» восстановят за полмиллиарда рублей Ранее кинотеатр «Юбилейный» пользовался огромным спросом среди горожан.

В Кемерове пройдёт Всероссийский фестиваль энергосбережения В кемеровском Парке Победы имени Жукова состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения #...