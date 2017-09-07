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Ко Дню района

Праздничные мероприятия, посвящённые 93-й годовщине со дня образования Тяжинского муниципального района, прошли в поселениях.
В селе Новоподзорново состоялся праздник цветов. Цветоводы представили вниманию земляков оригинальные цветочные композиции. Праздник сопровождался музыкой и песнями о цветах. Также жители села приняли участие в викторине из пословиц и поговорок. Наиболее активным участникам праздника цветов были вручены сладкие призы.
В Листвянском сельском Доме культуры состоялась традиционная выставка цветов. Организовали ее администрация Листвянского поселения, Совет ветеранов и единороссы. Посетители выставки смогли полюбоваться прекрасно оформленными оригинальными цветочными композициями.
Активными участниками выставки цветов стали Валентина Георгиевна Третьякова, Татьяна Ивановна Шутова, Надежда Михайловна Следевская, Вера Владимировна Данилкова, Надежда Федоровна Сазыкина, Елена Анатольевна Степанова, Татьяна Ивановна Чернавина, Ирина Александровна Данилкова, Надежда Ивановна Зашихина, Валентина Анатольевна Пилецкая, Любовь Николаевна Зайцева, Нина Михайловна Суслова, Татьяна Ивановна Мавродиева, Зоя Георгиевна Воротникова.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/09/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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