Ко Дню Росгвардии открылся виртуальный музей ведомства

Проект, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации и 55-летию музея, позволяет всем желающим в режиме онлайн познакомиться с историей зарождения и развития отечественных войск правопорядка.

Виртуальный тур по Центральному музею Росгвардии выполнен на основе панорамной фотосъемки. Вниманию зрителей представлены экспонаты разных времен и этапов становления войск правопорядка от старинных мундиров, портретов и кремнёвых ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автобронеотряда времён Гражданской войны и боевых трофеев Росгвардии из зоны специальной военной операции.

Все экспонаты музея оцифрованы, что позволяет рассмотреть их с нескольких точек обзора. Также для удобства пользователей в правом нижнем углу размещена интерактивная карта экспонатов, которая сократит время поиска интересующих предметов.

Фонд Центрального музея Росгвардии насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, которые уже переходят и в его виртуальную версию.

Фото: Росгвардия