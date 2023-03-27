Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ко Дню Росгвардии открылся виртуальный музей ведомства

 Проект, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации и 55-летию музея, позволяет всем желающим в режиме онлайн познакомиться с историей зарождения и развития отечественных войск правопорядка.

 Виртуальный тур по Центральному музею Росгвардии выполнен на основе панорамной фотосъемки. Вниманию зрителей представлены экспонаты разных времен и этапов становления войск правопорядка от старинных мундиров, портретов и кремнёвых ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автобронеотряда времён Гражданской войны и боевых трофеев Росгвардии из зоны специальной военной операции.

 Все экспонаты музея оцифрованы, что позволяет рассмотреть их с нескольких точек обзора. Также для удобства пользователей в правом нижнем углу размещена интерактивная карта экспонатов, которая сократит время поиска интересующих предметов.

 Фонд Центрального музея Росгвардии насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, которые уже переходят и в его виртуальную версию.

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
kuzbassnews.ru
27/03/2023
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus