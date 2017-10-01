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Ко Дню уважения старшего поколения

В преддверии Международного дня пожилых людей в Тяжинском районе чествовали ветеранов.
В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова на очередном заседании клуба «У самовара» прошла литературно-музыкальная композиция «Жизнь – это радость и в зрелой поре».
Главный библиотекарь Елена Владимировна Назарова поздравила присутствующих с Днем уважения старшего поколения и рассказала об истории праздника.
Участники клуба читали стихи, афоризмы и цитаты о возрасте, пели шуточные песни. За чашкой чая ветераны размышляли о том, чему радуется сердце пожилого человека.
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних выступили с концертной программой перед жителями районного Дома ветеранов в селе Ступишино.
Дети исполнили песни и стихи, подарили открытки, сделанные своими руками. Концерт прошел в теплой атмосфере. Ребята и музыкальный руководитель Наталья Сергеевна Чабанова услышали от пожилых людей слова благодарности, а также напутствия на будущее с пожеланиями удачи и счастья. Затем ветераны и юные артисты сфотографировались на память.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/10/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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