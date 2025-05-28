Ко Дню защиты детей Отделение СФР по Кемеровской области напоминает о мерах социальной поддержки семей с детьми

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Поздравляем кузбассовцев с этим теплым праздником и рассказываем, какие меры социальной поддержки семьям с детьми и беременным женщинам осуществляет Отделение Социального фонда России по Кемеровской области.

Единое пособие

С января 2025 года единое пособие при рождении ребенка региональное Отделение Социального фонда России оформило для более 4 000 родителей. Получить его может не только мама, но и папа. Оно выплачивается семьям, среднедушевой доход которых менее прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Кузбассе в этом году он составляет 16 137 рублей. При этом имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

Пособие может быть назначено в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка или для трудоспособного человека, когда речь идет о назначении выплаты беременным женщинам. В Кемеровской области в этом году его размер составляет от 8 794,5 рублей до 17 589 рублей.

Единое пособие семья может продолжать получать после рождения ребенка до достижения им возраста 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки на детей составляет сейчас от 7 826,5 рублей до 15 653 рублей.

Выплата в связи с рождением ребенка

Работающим женщинам в период ожидания малыша Отделение СФР по Кемеровской области выплачивает пособие по беременности и родам. Его размер составляет 100% среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих году выхода в декрет. В этом году пособие получили более 3000 кузбасских женщин.

Единовременное пособие при рождении ребенка

После рождения ребенка любая семья имеет право оформить единовременное пособие при рождении ребенка в течение 6 месяцев с даты его рождения. СФР предоставит пособие только, если оба родителя не работают. Если один из них работает, пособие будет предоставлено по месту работы одного из родителей. В этом случае необходимо обратиться к своему работодателю. Величина пособия – 35 024,22 рубля с районным коэффициентом.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

До достижения ребенком возраста 1,5 лет региональное Отделение СФР выплачивает женщине или другому члену семьи, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячное пособие. Его размер составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. Неработающим выплачивают фиксированную сумму – 13 134,98 рубля. Неработающие родители могут выбрать между этим пособием или единым.

Пособия для семей военнослужащих

Если папа ребенка – участник СВО, то семья имеет право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. В Кузбассе его размер равен 23 770,50 рубля. Оно назначается без учета доходов семьи по заявлению и выплачивается до достижения ребенком 3 лет, но не дольше, чем до окончания отцом службы.

Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного гражданина находилась в ожидании ребенка, то такой семье будет выплачено единовременное пособие в размере 55 464,50 рубля.

Материнский капитал

За 18 лет Отделение СФР по Кузбассу оформило родителям более 266 тысяч сертификатов на материнский капитал. Раньше он был положен при рождении второго ребенка, сейчас оформляется и на первенца. В этом случае семья получает право распорядиться суммой в размере 690 266,95 рубля. Если рождается второй ребенок, региональное Отделение Социального фонда увеличивает выданный маткапитал на 221 895,14 рубля.

Направления расходования средств МСК: улучшение жилищных условий семьи, оплата обучения детей, социализация и адаптация детей с инвалидностью и другие. Материнский капитал также можно направить на ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. Эту выплату можно оформить на каждого ребенка до 3 лет и получать ее одновременно с единым пособием, если у семьи есть такое право.

«Социальная поддержка семей начинается уже на этапе беременности мамы – в это время семьи начинают получать финансовую помощь со стороны государства. Она выражается в различных мерах поддержки. И наша задача сделать их предоставление для граждан максимально простым и комфортным. Поэтому многие выплаты сейчас назначаются проактивно, без обращения в Отделение СФР по Кузбассу. В случае, если на оформление какого-либо пособия требуется заявление, его можно подать на портале госуслуг», – отметила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Изображение от pch.vector на Freepik