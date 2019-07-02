Когда акция с литрами – это незаконная реклама пива, а баннер рок-фестиваля – это просто реклама рок-фестиваля

2 июля Экспертный совет по рекламе при Кемеровском УФАС России обсудил рекламу алкогольных товаров и баннер рок-фестиваля, размещенный в столице Кузбасса. 12 человек под председательством заместителя руководителя управления Людмилы Ланцман голосовали за наличие или отсутствие нарушения.

На обсуждение вынесли рекламу четырех точек продаж («Мир Пива», «Пиво Сибири», «Крюгер» и «Андреич»). Мнения присутствующих совпали не по всем вопросам. Однако в 3 случаях из четырех 80 процентов голосовавших называли изображения рекламой алкогольной продукции при учете, что нигде не была указана прямая принадлежность рекламируемого образа к пиву.

Несколько лет назад с засильем рекламы алкоголя справились радикальным способом – отменили саму возможность размещения такой информации практически везде. Однако производители и продавцы этой категории товаров возвращаются на рынок, используя различные приемы. В ходе заседания Совета эксперты обратились к разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, в которых сказано, что информация с целью привлечь внимание к объекту рекламирования, вызывающая ассоциацию с определенным товаром, должна рассматриваться, как реклама этого товара.

Однозначно эксперты проголосовали по вопросу баннера рок-фестиваля – нарушений Закона о рекламе в этой информации нет. Ранее в управление поступило обращение Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, который на изображении усмотрел стилистику криминальных субкультур и сатанинскую символику. Члены Совета не нашли рекламу непристойной или оскорбительной.

Напомним, итоги голосования участников совета могут стать основанием для принятия решения по делу Кемеровского УФАС России. Протокол заседания будет позже размещен в разделе «Экспертный совет по рекламе» на официальном сайте управления.