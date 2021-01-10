Когда спасатель не просто профессия!

Когда житель Томска Антон Крюков в Рождество возвращался домой из рабочей поездки в Новокузнецк, он и предположить не мог, какой неприятный сюрприз подготовит ему привычный маршрут.

Рабочая «ГАЗель» Антона попала в дорожно-транспортное происшествие на выезде из города, и автомобиль получил довольно серьезные повреждения. Аккумулятор пришлось сразу снять, печка в машине не работала, подзарядить телефон не было возможности. Ждать приезда сотрудников ГИБДД на более чем двадцатиградусном морозе – перспектива не из самых приятных. Но на то и Рождество, чтобы в нем случались чудеса!

Ангелом-спасителем для Антона в этот рождественский день стал проезжающий мимо старший пожарный одной из пожарно-спасательных частей Новокузнецка Алексей Журавлев. Тот, которому приходится спасать по роду своей работы, не смог проехать мимо людей, которым нужна была помощь и в свой выходной день. Алексей предложил замерзающему Антону погреться в своей машине и подзарядить телефон, чтобы связаться с родными. Поддержав попавшего в беду человека, новокузнецкий пожарный, привыкший не покидать на работе место происшествия до полной его ликвидации, не оставил его без помощи и в дальнейшем. Алексей отвез Антона после оформления документов до места эвакуации разбитого автомобиля. Помог ему с размещением в гостинице, с размещением личных вещей и на следующий день доставил до попутного автомобиля, следующего в Томск.

Наверняка об этой доброй рождественской истории не узнал бы никто, кроме самих участников и друзей Алексея, путь его к которым был прерван внезапным происшествием, если бы не пост со словами благодарности, который разместила жена Антона Крюкова, Екатерина, в одном из новостных пабликов Новокузнецка .

Сам Алексей, пожарный во втором поколении, сменил родного отца, ушедшего на пенсию, на боевом посту в пожарном подразделении Дальнего Куйбышево. На наш вопрос, долго ли он раздумывал, оказать ли помощь попавшему в беду человеку, изменив свои планы на вечер, он ответил так – «Да нет, долго не думал! Мне не раз приходилось выезжать на аварии в составе боевого расчета на работе. Так и тут, сработал рефлекс спасателя что ли. Позвонил друзьям, предупредил, что не приеду. Они меня поняли и поддержали. Говорят, что правильно поступил, как и положено не только спасателю, а просто хорошему человеку».

И ведь действительно, в нашей нелегкой жизни, чудеса случаются и их делают не какие-то фантастические герои, а обычные люди, которые живут рядом с нами. И мы надеемся, что с вами никогда не случится никаких неприятных происшествий. А если и случится, то рядом всегда найдется человек, способный прийти на помощь! Такой, как Алексей.

Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области",Михаил Петрик