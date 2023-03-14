Кольцевая бактериальная гниль картофеля – это широко распространенное заболевание картофеля. В России это заболевание выявляется практически на всех территориях, где выращивается картофель. Основной источник сохранения инфекции – пораженные клубни. Вредоносность кольцевой гнили картофеля заключается в поражении посадочных клубней и растений во время вегетации, а также в гниении клубней в период хранения урожая. Вредоносность этого бактериоза особенно высока в хранилищах, если урожай инфицированных клубней заложен на длительное хранение.

Болезнь поражает листья, стебли, столоны и клубни. При посадке сильно зараженных клубней часть сгнивает, а из остальных произрастают растения, на которых уже в ранние сроки можно увидеть первые признаки заболевания: верхние листья начинают желтеть, некоторые скручиваются в одном направлении, а также цвет листьев между жилками приобретает палево-желтую окраску, что придает листьям крапчатый вид. Нижние листья становятся вялыми и тонкими, междоузлия укорачиваются, происходит карликовость растений и близкое расположение стеблей. Если посажены слабо зараженные клубни, то первые признаки болезни проявятся в период цветения (увядание от 1до 2 стеблей в кусте). Стебли падают на землю, и такое увядание растений может длиться до уборки. Иногда, на стеблях находящихся под землей выделяется слизистая масса белого или желтовато-кремового цвета, что является признаком заболевания кольцевой гнилью.

Слабо поражённые клубни внешне не отличаются от здоровых, однако если их разрезать, то по сосудистому кольцу наблюдают пожелтение и размягчение ткани. На более поздней стадии развития заболевания сосудистая система полностью разрушается, превращаясь в слизистую массу, выдавливающуюся из разрезанного клубня при нажатии.

Соблюдение севооборота и выращивание устойчивых сортов является основой агротехники. Прогревание семенного материала в течение 2–3 недель при температуре 14–18°С до начала хранения или в конце периода хранения способствует выявлению больных клубней и позволяет использовать только здоровый посадочный материал. Своевременное скашивание и удаление ботвы снижает риск заражения клубней.

Потери урожая от кольцевой гнили варьируются от 11% до 45% и значительно усиливаются в период хранения. Перезимовывает патоген в больных клубнях. В почве не зимует, но может сохраняться в неубранных растительных остатках и клубнях. Заболевание легко передаётся через ножи при резке клубней, сельскохозяйственные орудия, картофелесажалки и т.д.

В 2022 году Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу на поднадзорной территории проведены карантинные фитосанитарные обследования заложенного на хранение семенного и продовольственного картофеля. По результатам лабораторной экспертизы кольцевая гниль выявлена в 1 хозяйстве Кузбасса.

В связи с этим, а также учитывая, что ряде стран, например Грузия, Таджикистан данное заболевание является карантинным, Управление обращает внимание производителей и потенциальных экспортеров картофеля о необходимости его исследования на бактериальную кольцевую гниль.

Для получения консультаций по вопросам, возникающим при производстве и экспорте картофеля можно обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: Кемеровская область – Кузбасс (3842) 36-15-80