Количество гостей Горной Шории с начала зимнего сезона превысило миллион человек

Как сообщает пресс-служба Таштагольского района, на 6 марта в гостиницах, хостелах и гостевых домах с начала сезона зарегистрированы свыше 1 млн человек. За сутки отдыхающих прибавилось на 12 426 человек. В прошлом году в этот же период было зарегистрировано почти 850 тыс. человек, а миллионная отметка была преодолена 18 марта.

Свыше 980 тыс. гостей приняла гора Зеленая в Шерегеше. Здесь 227 объектов туристической инфраструктуры (69 гостиниц вместимостью более 3 тыс. человек; 16 подъемников, 12 автомобильных стоянок, 23 проката горнолыжного инвентаря, 25 горнолыжных трасс протяженностью почти 50 км). С 2019 года начали работать подбрасывающий подъемник, два многофункциональных центра, четыре гостиницы и гостевых дома, кафе. В 2020 году планируется строительство как минимум одного подъемника, подготовка новых трасс. Для инвесторов инициированы предложения по сектору Д, который задуман как высокотехнологичное и комфортное место жизни, работы и отдыха.

Почти 26 тыс. гостей выбрали губернский центр на горе Туманной (Таштагол). На базе центра недавно прошли чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту, а всего за сезон проходит более десяти межрегиональных и всероссийских соревнований по зимним видам спорта. На горе Туманной действует прокат горных и беговых лыж, сноубордов.

Больше тысячи человек отдохнули в Усть-Кабырзе. Поселок выбирают любители рыбалки и экологического отдыха вдали от городов. Почти две тыс. гостей выбрали Темирские озера – базу всероссийского дайвинг-клуба. 800 человек отдохнули в профилактории «Кедр» поселка Каз.