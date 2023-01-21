Количество преступлений в Кузбассе снизилось на 7%

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошло заседание коллегии, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2022 год. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил личный вклад сотрудников кузбасской полиции и выразил благодарность за слаженное и оперативное реагирование на вопросы общественной безопасности.



«Большая работа ведется органами внутренних дел кузбасской полиции. Ваш труд невероятно важен для нашего региона. Развитие Кузбасса возможно только в условиях стабильности и безопасности. Вы обеспечиваете решение этой важнейшей задачи. Доверие, которое оказывают жители региона, — это главный показатель нашей с вами работы. 2022 год был насыщенный — огромное количество публичных, общественных мероприятий, на которых личный состав проявил себя достойно и профессионально, — подчеркнул Сергей Цивилев, обращаясь к участникам коллегии.



Губернатор вручил награды сотрудникам полиции, отличившимся в охране порядка и достигшим успехов в оперативно-служебной деятельности.



Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко отметил, что в 2022 году количество преступлений в регионе сократилось на 7%. Благодаря работе полиции стало меньше краж, грабежей, мошенничеств, убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. «Тенденция по уменьшению числа наиболее опасных видов криминальных посягательств отмечается на протяжении нескольких лет», — подчеркнул он.



В 2022 году сотрудники органов внутренних дел Кузбасса раскрыли более 24 600 преступлений и задержали свыше 19 000 подозреваемых лиц, из незаконного оборота изъяли более 220 кг наркотиков, выявили 139 участников организованных преступных групп и преступных сообществ, отстранили от управления свыше 9 000 нетрезвых водителей. Полиция региона —лучшая в Сибири и одна из лучших в стране по розыскной работе: полицейские установили местонахождение 1 500 лиц, скрывшихся от суда и следствия, свыше 2 000 без вести пропавших граждан.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса