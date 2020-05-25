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Коллекционер из Тяжина открыл у себя на подворье музейную экспозицию

В стилизованном блиндаже Евгений Новицкий разместил детские ретро-игрушки военной тематики, книги, настольные игры, предметы армейской амуниции. Проведение экскурсий для ребятишек сейчас невозможно, поэтому организатор намерен показать экспозицию, посвященную Году памяти и славы в онлайн-режиме в социальных сетях.
Евгений Новицкий трудится водителем на угольном разрезе, а еще коллекционирует предметы старины. У себя в огороде энтузиаст устроил стоянку ретроавтомобилей. Постепенно восстанавливает их своими руками. Легковые машины «Эмка», «Победа», «Волга» здесь соседствуют с грузовиками «семейства» Горьковского автозавода и другими образцами отечественного автопрома.
Коллекционер не просто собирает раритеты, старается побольше узнать об их истории. Шаг за шагом Евгений Новицкий идет к своей мечте – создать музей, посвященный материальному наследию советского периода, где можно будет не только познакомиться с предметами ушедшей эпохи, но и проехаться на старинных автомобилях.
К 300-летию открытия Кузбасса коллекционер готовит масштабную выставку игрушечных карьерных самосвалов.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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